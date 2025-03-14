Rangers maçındaki hakem skandalına çarpıcı yorum: İskoç efsane hakeme böyle tepki gösterdi

Fenerbahçe’nin Rangers’a penaltılarda elendiği UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde hakemin kararları büyük tartışmalara neden oldu. Hakemin tartışmalı kararlarından birinde ceza sahasının hemen dışında yerde kalan Talisca, hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Brezilyalı oyuncu ve teknik heyet hakemin kararı ile büyük şaşkınlık yaşadı. Pozisyonun ilk gerçekleştiği anda herkes penaltı beklerken Talisca’nın sarı kart görmesi büyük şaşkınlığa neden oldu.

Hakemin tartışmalı kararına Rangers cephesinden çarpıcı yorum geldi. Maçın oynandığı anlarda yorum yapan Rangers efsanesi Ally McCoist hakemin hatalı karar verdiğini söyledi. McCoist, sarı kart sonrası hakemin VAR’a gidebileceğini söyledi.

Ceza sahası dışında gerçekleşen pozisyona ilişkin VAR müdahalesi gelmezken McCoist, Rangers'ın tehlikeli bir serbest vuruştan kurtulduğunu belirtti.

McCoist değerlendirmesinde, "Bu gerçekten ilginç. Açık konuşayım, ben Talisca'yla temas kurduğunu düşünüyordum. Tekrar izleyin... Muhtemelen faul ceza sahasının hemen dışında ama hiçbir şüphe yok, Jefte ona dokunuyor." ifadelerini kullandı.