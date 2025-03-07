Rangers mağlubiyeti sonrası Mourinho’ya ateş püskürdüler: Teknik adam felaketi

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers’a kendi evinde 3-1 mağlup oldu. İskoç ekibine galibiyeti getiren gollerin 2’sini Cerny kaydederken 1 gol ise Desseres’ten geldi. Fenerbahçe’nin tek golü ise Djiku’dan geldi. Öte yandan Ragers’ın 2 golü ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Karşılaşma sonrası mağlubiyetin faturası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya kesildi. Portekizli teknik adamın ikinci yarının başından itibaren yaptığı oyuncu ve taktik değişikliklerinin mağlubiyetin temel sebebi olduğunun altı çizildi.

Spor yazarları maç sonrası yaptığı değerlendirmelerde maçın bir ‘Teknik adam felaketi’ olduğunun altını çizdi.

Spor yazarlarının yaptığı bazı yorumlar şöyle:

Gürcan Bilgiç (Sabah): 2-1'den dönmek adına içeriye kulübedeki tüm ofansifleri atmak, "Plan felsefenin önünde olmalı" diyen bir teknik adamı, yani Mourinho'yu açıklamıyor. Kendini inkar ederek, "Taktik-maktik yok" kararı alması aslında bir vazgeçiş. Arkasındaki binden fazla maçın hangisini böyle oynadı acaba? Tribünlerin skora rağmen bu çabayı görüp, maça asılmaları. Dediğimiz gibi geçen haftalar, seri galibiyetler, bazılarının ayarlarını bozmuş… Belki kendilerine gelirler.

Engin Verel (Akşam): Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe. O yüzden ayrı bir heyecanla maçı izlemeye koyuluyoruz. Ama son haftalardaki Fenerbahçe'den eser yok. Savunmada oyun kuran, orta sahada topu hızlı çeviren, kanatlardan ve göbekten etkili gelen Fenerbahçe'den eser yok. Yüzde 90'la turu cebe koyarak gittiler. Yazık.

Ömer Üründül (Sabah): Bu maçtaki her yönüyle olumsuz futbol ve alınan iki farklı yenilginin tek sorumlusu tereddütsüz teknik direktör Jose Morinho'dur. Maçta esas teknik adam felaketi ikinci yarıda başladı ve devam etti. Tadic'e ilaven güçsüz Talisca oyuna girdi. Ondan sonra haftalardır oynamayan ve ciddi kilo almış Maximin sahaya sürüldü. Bu tabloda bir de risk alıyorsun. Bu ne demektir, rakibe 'çık çık bana gol at' demektir… Rangers da gereğini yaptı. Geriyi kapattı, ani ve hızlı çıkışlarla geniş alanda pozisyonlar buldu. Filelere giden iki top kıl payı ofsayta takıldı. Bir tane çok net kaçırdılar, bir tanesinde de karşı karşıya üçüncü golü bulup iyice rahatladılar.

Mustafa Çulcu (Fotomaç): "Bu maçta da gördük ki fizik kapasitesi yüksek ve kompakt oynayan takımlar sene başından bu yana Fenerbahçe'yi hep zorladılar. Rangers sabırlı savunma, hızlı hücum ile hiç hedeften şaşmadan taktik sadakati önde tutarak oynadı. Rakibin geçiş oyunlarında çaresiz ve eksik yakalanan Fenerbahçe'yi farklı mağlubiyetten VAR kurtardı."

İlker Yağcıoğlu (Takvim): Mourinho'nun ikinci maçı düşünmeden risk alması mağlubiyetin sebebiydi. Oyun ve skor Portekizli hocaya yakışmadı.

Rıdvan Dilmen (HT Spor): Jose Mourinho tek sorumludur bu maçta. Ben Jose Mourinho gibi büyük bir markanın, kupa canavarı bir teknik direktörün ikinci yarıda yaptıklarına inanamadım. Şu maçı bir rövanş maçı niteliğinde bitirmesi bana göre bir intihardır. Rangers'ı analiz etti, biz de ettik. Her şeyin ötesinde Jose Mourinho MR'ını çekmiştir. İntihar neden dedim? Rangers ile oynuyorsun sahanda ve müthiş bir seyirciyle oynuyorsun. Son iki golü kontradan yedin. 1-1'ken böyle gol yedin. 2-1'ken de kontradan yedin.