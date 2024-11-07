Rangers, Olympiakos deplasmanından 1 puanla döndü

İskoçya temsilcisi Rangers, Avrupa Ligi mücadelesinde Yunanistan’ın zorlu atmosferinde Olympiakos karşısında önemli bir puan elde etti. Cyriel Dessers’in ikinci yarıda bulduğu gol, çok değerli bir beraberlik kazandırdı.

Geçen yılın UEFA Konferans Ligi şampiyonu Olympiakos, tribünlerden gelen yoğun destekle maça hızlı başladı ve ilk yarıda Rangers savunmasını zorladı. Ancak Rangers, teknik direktör Philippe Clement’in taktiksel planı doğrultusunda kontra ataklarla rakip kaleyi zorladı.

Maç öncesinde kaptan James Tavernier’in yedek kulübesinde kalması dikkat çeken bir gelişmeydi. Clement, Tavernier’in yerine sahaya çıkan oyuncularla yapısal bir bütünlük sağlamayı hedefliyordu ve bu taktiksel tercih sahada kendini gösterdi. Özellikle, Dessers’in ilk yarıda kaçırdığı iki net gol pozisyonu maçın kritik anları arasındaydı. İlk pozisyonda kaleci Kostas Tzolakis’i geçemeyen Belçikalı forvet, ikinci şansında ise altı pastan isabetsiz bir vuruş yaparak tribünlerde hayal kırıklığı yarattı.

Olympiakos’un deneyimli teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle takımı canlandırmaya çalıştı. Özellikle yıldız forvet Ayoub El Kaabi’nin sahneye çıkışı, ev sahibi ekibe umut verdi. El Kaabi, ceza sahasında bulduğu boş alanda harika bir vuruşla topu Jack Butland’ın koruduğu kaleye gönderdi ve takımı adına golü kaydetti. Bu golle Olympiakos tribünleri coşarken, Rangers ise bir beraberlik için daha da hırslandı.

Rangers, El Kaabi’nin golünden kısa bir süre sonra Cyriel Dessers ile eşitliği yakaladı. İlk yarıda iki pozisyonu değerlendiremeyen Dessers, savunmanın bir hatasından yararlanarak sol köşeye sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol, Rangers taraftarlarını sevindirirken, Olympiakos tribünlerinde sessizliğe neden oldu. Maçın ilerleyen dakikalarında her iki takım da üstünlük sayısını bulmaya çalıştı, ancak sonuç değişmedi ve maç 1-1 berabere sona erdi.

Bu beraberlikle Rangers, Avrupa Ligi’ndeki puanını yediye yükseltti ve gruptaki iddiasını sürdürdü. İlerleyen haftalarda Fransız temsilcisi Nice ile karşılaşacak olan Rangers, ardından güçlü İngiliz ekipleri Tottenham Hotspur ve Manchester United ile kritik maçlara çıkacak. Teknik direktör Clement, bu beraberliğin moral verici olduğunu belirtirken, oyuncularının yüksek mücadele gücünden memnun olduğunu ifade etti.

Olympiakos’un Sönük Performansı ve Hayal Kırıklığı

Maç öncesinde yüksek motivasyona sahip olan Olympiakos, taraftarlarının yoğun desteğine rağmen istedikleri sonucu elde edemedi. Konferans Ligi şampiyonu olmalarına rağmen, Rangers karşısında ilk yarıda etkin bir oyun sergileyemeyen Yunan temsilcisi, kaleci Butland’ı tehdit edemedi. El Kaabi’nin harika golü dışında, Olympiakos sahada beklenen performansı gösteremedi. Maç sonunda taraftarlar takımlarının performansından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirirken, bu sonucun Olympiakos’un Avrupa sahnesindeki başarısız bir tabloya işaret ettiği gözlemlendi.

Olympiakos, mart ayından bu yana kendi sahasında yenilgi yüzü görmemiş olsa da, Rangers karşısında üstünlük kuramadı ve maç boyunca İskoç temsilcisi tarafından kontrol altına alındı. Olympiakos, grupta yedi puana ulaşsa da, puan sıralamasında Rangers ile aynı seviyede kaldı.

İstatistikler ve Öne Çıkan İsimler

Maçın dikkat çeken performanslarından biri, Dessers’in Avrupa sahnesindeki etkileyici istatistikleriydi. Dessers, Avrupa Ligi’nde Rangers adına attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkarken, deplasman maçlarında gösterdiği performans ile takımına katkı sağladı. Vaclav Cerny ise, dört Avrupa Ligi maçında iki gol ve iki asistle takımın en verimli oyuncularından biri oldu. Diğer yandan, Olympiakos formasıyla El Kaabi, toplamda 19 Avrupa kupası maçında 18 gol kaydederek takımının en etkili ismi olmaya devam ediyor.

Rangers’ın Avrupa Ligi’nde son beş deplasman maçında yenilgi yüzü görmemesi, Clement’in taktik anlayışının başarıya ulaştığının bir göstergesi olarak yorumlandı.