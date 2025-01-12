Rangers, Queen’s Park'a tam 14 gol attı

SWPL 1’in ilk aşamasında Rangers, Queen’s Park’a karşı rekor bir galibiyet elde etti. 14-0’lık skorla sona eren karşılaşma, Rangers’ın hücum gücünü ve etkileyici performansını gözler önüne serdi.

MAÇIN İLK YARISI: RANGERS KONTROLÜ ELE ALDI

Ochilview Park’ta oynanan mücadelede Rangers, henüz 9. dakikada Lizzie Arnot’ın golüyle öne geçti. Arnot’un etkili oyununu 12. dakikada Mia McAulay ve 16. dakikada Olivia McLoughlin takip etti. 43. dakikada Rio Hardy’nin kafa golüyle fark dört oldu. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Queen’s Park savunması Rangers’ın yoğun baskısına direnemedi.

İKİNCİ YARIDA GOLLERİN YAĞMURU

İkinci yarı, Rangers için adeta bir gol şovuna dönüştü. 46. dakikada McAulay ikinci golünü kaydederken, McLoughlin 50. dakikada skoru 6-0’a getirdi. 62. dakikada Queen’s Park’tan Ciara Bonner’ın kendi kalesine attığı gol Rangers’ın farkı artırmasını sağladı. Daha sonra Brogan Hay ve Katie Wilkinson’ın golleriyle skor 10-0’a geldi.

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SON DAKİKALARDA GELEN GOLLER

80. ve 89. dakikalarda C. Lafaix’in golleri, 82. dakikada ise Queen’s Park’tan bir başka kendi kalesine golle maçın skoru belirlendi. Rangers’tan Jane Ross, uzatma dakikalarında 14. golü atarak maçın kapanışını yaptı.

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RANGERS TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Maç sonrasında Rangers Teknik Direktörü, “Takımımın performansından çok memnunum. Her oyuncu bugün sahada elinden gelenin en iyisini yaptı,” ifadelerini kullandı.

Queen’s Park Mücadeleye Devam Etme Sözü Verdi

Queen’s Park cephesinde ise yeni teknik direktör Iain Robinson, takımı adına üzgün olduğunu belirterek, “Bugün işler istediğimiz gibi gitmedi ama daha güçlü döneceğiz,” dedi.

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MAÇIN ANAHTAR ANLARI VE İSTATİSTİKLER

Lizzie Arnot, 1 gol ve 3 asistle maçın en etkili oyuncularından biri oldu.

Rangers, maç boyunca toplam 14 gol atarken, Queen’s Park savunması hatalarla dolu bir performans sergiledi.

Maçın oynandığı Ochilview Park, sabah yapılan saha denetiminden başarıyla geçti ve karşılaşma sorunsuz şekilde başladı.

Rangers’ın bu etkileyici galibiyeti, ligin geri kalanında rakiplerine açık bir mesaj gönderdi. Queen’s Park ise zorlu bir mücadeleye hazırlanırken, takım olarak toparlanma yollarını arıyor.