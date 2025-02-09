Rangers, Queen's Park'a yenilerek İskoçya Kupası'na veda etti

İskoçya futbolunun köklü kulüplerinden Queen's Park, İskoçya Kupası 5. turunda Glasgow'un dev ekibi Rangers'ı Ibrox Stadyumu'nda 1-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Bu sonuçla birlikte Queen's Park, 1928'den bu yana ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Maçın tek golü, 69. dakikada Seb Drozd'dan geldi. Rangers, maç boyunca topa sahip olma üstünlüğünü elinde bulundursa da, etkili gol pozisyonları üretmekte zorlandı. Maçın son anlarında, 97. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda kaptan James Tavernier'in şutunu Queen's Park kalecisi Calum Ferrie muhteşem bir refleksle kurtararak takımının tarihi zaferini perçinledi.

Bu galibiyetle birlikte Queen's Park, bu sezon Ibrox'ta Rangers'ı mağlup eden ikinci takım oldu. Daha önce sadece Olympique Lyonnais bu başarıyı göstermişti. Ne Celtic ne de Tottenham bu sezon Ibrox'ta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, takımının ilk yarıda bulduğu fırsatları değerlendirememesinin bedelini ağır ödediğini belirtti. Özellikle Mohamed Diomande ve Vaclav Cerny'nin şutlarında kaleci Ferrie'nin başarılı kurtarışları, Rangers'ın gol bulmasını engelledi. İlk yarının sonlarına doğru Ianis Hagi'nin kafa vuruşu ise Zach Mauchin tarafından çizgiden çıkarıldı.

İkinci yarıda oyuna daha fazla dahil olan Queen's Park, Kyle Hirst ile gole yaklaşsa da, aradığı golü 69. dakikada Seb Drozd'un şık vuruşuyla buldu. Rangers, beraberlik için bastırırken, uzatma dakikalarında Cyriel Dessers'ın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Ancak kaptan Tavernier'in vuruşunu kurtaran Ferrie, maçın kahramanı oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Philippe Clement, taraftarların tepkisinin haklı olduğunu ve kendisinin de sonucun kabul edilemez olduğunu düşündüğünü ifade etti. Clement, "Bugün sezonun en fazla isabetli şutunu çektik ama gol atmayı başaramadık, penaltı da dahil. Taraftarların öfkesi haklı, ben de öfkeliyim. Bu kabul edilemez ve oyuncular da bunun farkında." dedi.

Queen's Park Teknik Direktörü Callum Davidson ise maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bir oyun planımız vardı ve bunu uygulamaya çalıştık, onları frustrasyona uğrattık. Saldırgan bir oyun sergileyemezdik. Gol bize tutunacak bir dal verdi ve oyuncularım için çok mutluyum. Çocuklar harikaydı." ifadelerini kullandı.

Bu sonuçla birlikte Queen's Park, 1893'ten bu yana ilk kez İskoçya Kupası'nı kazanma hayalini sürdürürken, Rangers ise bir sezonu daha kupasız kapatma tehlikesiyle karşı karşıya.