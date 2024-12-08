Rangers, Ross County’yi 3-0 mağlup etti

Rangers, Ross County deplasmanında rahat bir galibiyet alarak şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Hamza Igamane, karşılaşmanın hemen başında attığı şık golle takımını öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru Danilo, rakip kaleci Jack Hamilton’un hatasını affetmedi ve skoru 2-0’a taşıdı. Maçın son dakikalarında James Tavernier’in sert vuruşuyla gelen üçüncü gol, Rangers’ın galibiyetini perçinledi.

Bu sonuçla Rangers, lider Celtic’in 11 puan gerisinde kalsa da bir maç eksiğiyle ikinci sıraya yaklaştı. Celtic, gelecek hafta Rangers’ın en önemli rakibi olarak sahaya çıkacak.

ROSS COUNTY’NİN MÜCADELESİ YETERSİZ KALDI

Ev sahibi Ross County, özellikle ikinci yarıda Akil Wright’ın kafa vuruşlarıyla gole yaklaşsa da Rangers kalecisi Jack Butland, başarılı kurtarışlarla farkın kapanmasına izin vermedi. Don Cowie’nin öğrencileri, mücadeleyi bırakmasa da Danilo’nun erken baskısıyla gelen ikinci gol, takımın moralini etkiledi.

Ross County, ligde sekizinci sırada bulunuyor ve gelecek hafta Hibernian deplasmanında puan arayacak. Cowie, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Rangers gibi güçlü bir takıma karşı oynadık. İkinci golü hediye etmemiz bizi zor durumda bıraktı, ancak oyuncularımın çabasından memnunum” dedi.

CLEMENT’İN YÜKSELİŞİ

Rangers’ın teknik direktörü Philippe Clement, takımının bu sezonki performansından memnun. Özellikle Hamza Igamane’nin son dört maçta attığı dört golle takımın skor yükünü çekmesi, teknik ekibin yüzünü güldürüyor. Clement, maç sonrası açıklamasında, “Oyuncularım sahada ne yapmaları gerektiğini öğreniyor. Bağlantılar güçleniyor ve doğru zamanlamalarla hareket etmeyi başarıyorlar. Bu galibiyet, zorlu bir haftaya güçlü bir başlangıç oldu” ifadelerini kullandı.

Rangers, Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Tottenham’ı ağırlayacak. Ardından Pazar günü Celtic ile İskoçya Lig Kupası finalinde karşılaşacak. Bu yoğun fikstürde alınacak sonuçlar, Rangers’ın sezon hedeflerini belirleyecek.