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Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers tarihe geçti

Rıdvan Yılmaz'ın da forma giydiği Rangers, Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının en kötü performansına imza attı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:25
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Rangers Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının en kötü performansına imza atarak kayıtlara geçti

Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers tarihe geçti
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10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Rangers, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunu hayal kırıklığıyla geçirdi.

Napoli, Liverpool ve Ajax ile A Grubu'nda mücadele eden İskoç ekibi oynadığı 6 maçtan puan çıkaramazken turnuva tarihine geçti.
Son maçta sahasında Ajax'a 3-1 yenilen ve Avrupa defterini puansız tamamlayan Rangers, 2 gol atıp 22 gol yediği serüvende grubu -20 averajla bitirdi ve Şampiyonlar Ligi tarihinde grup etabının en kötü performansına imza attı.

Rangers'tan önce turnuvanın en kötü performansı, 2012-13 sezonunda grubunu puansız ve -19 averajla tamamlayan Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e aitti.

Rangers bu sezon grup aşamalarında Liverpool'a 7-1 ve 2-0, Ajax'a 4-0 ve 3-1, Napoli'ye ise her iki maçta da 3-0'lık skorlarla kaybetti.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz takımının Şampiyonlar Ligi macerasında yalnızca bir maçta görev yaptı. Yılmaz, Rangers'ın deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Napoli maçında görev yapmıştı.

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