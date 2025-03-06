Rangers taraftarı İstanbul’da hayatını kaybetti: Fenerbahçe maçı öncesi yaşandı

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV

Fenerbahçe’nin Rangers’a karşı oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde üzücü bir olay yaşandı. İstanbul’da trafik kazası geçiren bir İskoç taraftar hayatını kaybetti. İskoç ekibi olayla ilgili açıklama yaparken Fenerbahçe başsağlığı mesajı yayınladı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Rangers maçı öncesi üzücü bir olay yaşandı. Rangers, İstanbul'a takımını desteklemek için gelen bir taraftarının trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Rangers'ın açıklamasında, "Kulüpteki herkesin düşüncesi, bu zor zamanda taraftarımızın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte." denildi. İskoç ekibi ayrıca yaşanan olayın ardından yetkililerle iletişime geçtiklerini duyurdu.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Rangers taraftarının kimliği ortaya çıktı. Ekol TV'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı ardından da bir başka aracın üstünden geçtiği Christopher Potter isimli Glasgow Rangers taraftarı hayatını kaybetti. İki sürücü gözaltına alındı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI

Fenerbahçe, Rangers taraftarı için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Rangers FC kulübüne ve camiasına başsağlığı dileriz

Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC'yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz."

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