Rangers zirve takibini sürdürüyor

İskoçya Premier Ligi'nde Rangers, St. Mirren karşısında 2-1'lik skorla kritik bir galibiyet elde etti. Maçın başlarında St. Mirren’in Mohamed Diomande ile öne geçmesi ev sahibi ekip adına umut verici bir başlangıç olsa da, Rangers ikinci yarıda üstün bir performans sergileyerek üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Rangers, böylece lig liderleriyle arasındaki puan farkını altıda tutmayı başardı ve zirveye olan takibini sürdürdü.

Rangers’ın Geri Dönüşü

Maçın ilk yarısında, Rangers kalecisi Jack Butland’ın üst düzey kurtarışlarına rağmen St. Mirren baskıyı artırarak rakip sahada etkili oldu. Diomande’nin kısa mesafeden yaptığı vuruşla St. Mirren öne geçti. Ancak Rangers, geri adım atmadı ve Nicolas Raskin’in şutu sonrası Diomande’ye ulaşan topun ağlara gitmesiyle maçta dengeyi kurdu.

İlk yarının son dakikalarında St. Mirren oyuncusu Alex Gogic’in kafa vuruşu, konuk ekibe beraberliği getirdi. İkinci yarının başında Toyosi Olusanya’nın golü ise ofsayt nedeniyle iptal edildi. Rangers, ikinci yarıda daha dirençli bir oyun sergileyerek rakibine fırsat tanımamaya çalıştı. Sonunda, Vaclav Cerny’nin oyuna dahil olan Cyriel Dessers’in asistinde bulduğu golle Rangers yeniden üstünlük sağladı.

Stratejik Değişiklikler

Rangers teknik direktörü Philippe Clement, hafta içi Avrupa Ligi'nde elde edilen galibiyet sonrası kadroda bazı değişiklikler yaptı. Ancak ilk yarıdaki yetersiz performans, Clement’i ikinci yarıda kaptan James Tavernier ve Dessers gibi oyuncuları oyuna almak zorunda bıraktı. Bu değişiklikler takıma ivme kazandırdı ve özellikle Cerny’nin attığı gol, Rangers taraftarını sevindirdi.

Rangers’ın şimdi sıradaki rakibi, bu sezon iç sahada henüz puan kaybetmeyen Aberdeen. Ayrıca önümüzdeki hafta Motherwell ile oynanacak Premier Sports Kupası yarı finali de takımın sıradaki önemli sınavı olacak.

St. Mirren Mücadeleden Memnun

St. Mirren teknik direktörü Stephen Robinson, geçtiğimiz hafta Hearts karşısında alınan 4-0’lık yenilginin ardından oyuncularından çok daha dirençli bir performans bekliyordu. Nitekim takım, Ibrox deplasmanında Robinson’un arzuladığı seviyeye yaklaştı; savunmada dirençli bir görüntü çizerken, hücumda da etkili oldu. Özellikle Olusanya’nın yoğun çabası ve Gogic’in köşe vuruşundan attığı gol, takımın mücadele gücünü gözler önüne serdi.

St. Mirren’in önünde şimdi Simo Valakari ile yeniden yükselişe geçen St. Johnstone gibi zorlu bir rakip bulunuyor. St. Mirren, dört maçtır süren yenilgi serisini sona erdirmek için çalışacaklar.