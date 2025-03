Rangers'ın hocası Ferguson "Bir sonraki tura geçmek için hazırız"

Yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Rangers'ın teknik direktörü Barry Ferguson maçın oynanacağı Ibrox Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Maçın ardından gelişimlerini sürdürmeye devam ettiklerini anlatan Ferguson, "Geçen hafta inanılmaz bir performans sergiledik. Bizim için hiç kolay bir iş olmayacak. Hepimiz bunun farkındayız. Bir süreç geçirdiğimize inanıyorum. İyi birkaç gün geçirdik. Oyuncular kendilerini hazırladı. Ben de koç olarak sürekli onların yanlarında oldum." ifadelerini kullandı.

"BAŞ BAŞA DİŞ DİŞE"

Avrupa'da her türlü formasyon ve taktiğe karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini aktaran Ferguson, şöyle devam etti: "Avrupa Ligi'nde oynadığınız her maçta mutlaka esnek oynamalısınız. Bu turnuvadaki takımlar, bu esnekliğe sahip takımlar. Oyun içinde belli bir plan takip edebilirsiniz, bazen de plan değişebilir. Topa sahip olmak çok önemlidir. Her maç ve oyun ne gerektiriyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz. Elimizdeki bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Takım iyi gidiyor. Futbol oynamak için çok doğru bir yer burası. Oyuncularıma da söyledim, daha önce oynamış oldukları Avrupa maçlarında ne kadar iyi olduklarını gördüler. Futbol oynamak için bizim stadımızdan daha iyi bir yer yok ancak ayaklarımızı yere basarak ilerlemeliyiz ve baş başa, diş dişe yarın akşam mücadele etmeliyiz."

"ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin de çok istekli olacağını vurgulayan Ferguson, sözlerini şöyle tamamladı: "Rangers gibi bir takımın hocalığını yapmak benim için zevk. Elimizde bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirmek tek hedefimiz. Oyuncular yüzde yüzlerini vermek durumunda. Ben de hocaları olarak aynı şekilde. Bir sonraki tura geçmek için hazırız. Fenerbahçe'nin de çok hazır ve istekli olacağını düşünüyorum. Her senaryoda biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Son birkaç gündeki hazırlığımızı yadsıyamam. Bu ilk yarıydı ve iş daha bitmemişti, bunu yarın akşam bitirmek isteyeceğiz. Üst seviye bir teknik direktörleri var. Ben oyuncularıma inancımı sürdürüyorum yarın için. Maça kendini verecek bir Fenerbahçe karşımıza çıkacaktır ama ben tur için umutluyum."