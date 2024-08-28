Rant projesi için 173 bin metrekarelik deniz alanı doldurulacak

Uzmanların müsilaj tehlikesi nedeniyle ‘Hasta’ oalrak nitelediği Marmara Denizi’ne büyük kötülük yapacak proje ortaya çıktı. Yapılacak rant porjesi ile 173 bin metrekarelik deniz alanı doldurulacak. Projeyi iktidara yakınlığı ile bilinen iş adamının şirketi yapacak.

Cumhuriyet gazetesinden Şeyda Öztürk’ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fabrika açılışına katıldığı Mehmet Hattat, “Pearl Of İstanbul Güzelce Marina” adlı projeyi yapacak.

Şirketin yaptığı başvuru sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeyi değerlendirecek. Ankara’da yapılacak olan bu toplantının ardından projenin onay aşamasına geçilecek.

AY VE YILDIZDAN VAZGEÇİLDİ

Şirketin 963 milyon TL harcayacağı proje kapsamında rezidans, 390 oda kapasiteli otel, ofis, ticaret alanı, otopark da yapılacak. Sosyal tesis, kaferya, yüzme havuzu ve teras gibi birimler inşa edilecek. “Üst gelir grubuna hitap edeceği belirtilen proje ilk gündeme geldiğinde dolgu alanının Türk bayrağındaki ay ve yıldız şekinde olacağı belirtilmişti. Hattat, Dubai örneği vererek bunu Büyükçekmece’de yapmak istediklerini dile getirmişti. Ancak projenin güncel çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre alan bu şekilde olmayacak. Ancak şirketin internet sitesinde projenin tanıtım kapağında ay ve yıldızlı içerik yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı projeye ilişkin Şubat 2024’te verdiği görüşte, müsilaj tehlikesine dikkat çekti. Ayrıca kazı işlemleri sırasında flora ve fauna kayıplarının beklendiği dile getirildi. Şirketin yanıtında ise “Marmara Denizi’nde müsilaj nedeniyle faaliyetlerin planlanmasında deniz ekosisteminin sağlıklı olması birinci planda tutulacaktır” ifadeleri kullanıldı.