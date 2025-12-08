2025’in en çok dinlenen rap sanatçılarının aynı anda sahneye ara vermesi, müzik dünyasında şok etkisi yarattı. “Rap camiasında toplu kriz mi yaşanıyor?” sorusu gündeme oturdu.

Rap dünyasına operasyon hazırlığı mı? Blok3, Çakal, Ati242 konserleri bir bir iptal ettiler - Resim : 1

ZİRVEDEKİ İSİM BLOK3 SAĞLIK NEDENİYLE TURNESİNİ DURDURDU

Spotify listelerini altüst eden Blok3, hayranlarına kötü haberi ilk veren isim oldu. Yaşadığı ciddi sağlık sorunları yüzünden Türkiye turnesindeki tüm konserlerini ertelediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yeni tarihlerin sağlık durumuna göre ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.

Rap dünyasına operasyon hazırlığı mı? Blok3, Çakal, Ati242 konserleri bir bir iptal ettiler - Resim : 2

ATİ242 AİLESİ İÇİN SAHNEYE VEDA ETTİ

Blok3’ün duyurusunun hemen ardından Ati242 de benzer bir karar aldığını açıkladı. Gerekçesi ailevi bir sağlık problemiydi. Yakın bir aile üyesinin hastalığı nedeniyle konserlere ara vereceğini belirten sanatçı, sevenlerinden dua ve anlayış istedi.

Rap dünyasına operasyon hazırlığı mı? Blok3, Çakal, Ati242 konserleri bir bir iptal ettiler - Resim : 3

EMİRHAN ÇAKAL: “SOSYAL MEDYA ARTIK BANA ZARAR VERİYOR”

İptal dalgasına son katılan isim Emirhan Çakal oldu. Çakal, sağlık ya da aile değil, mental yorgunluk ve sosyal medyanın yıkıcı etkisini gerekçe gösterdi.

Rap dünyasına operasyon hazırlığı mı? Blok3, Çakal, Ati242 konserleri bir bir iptal ettiler - Resim : 4

Paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

"Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor."

Rap dünyasına operasyon hazırlığı mı? Blok3, Çakal, Ati242 konserleri bir bir iptal ettiler - Resim : 5

Bu sözler, Çakal’ın tükenmişlik sendromu yaşadığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Rap dünyasına operasyon hazırlığı mı? Blok3, Çakal, Ati242 konserleri bir bir iptal ettiler - Resim : 6

ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İDDİA

Üç büyük ismin aynı anda sessizliğe gömülmesi rap camiasında büyük merak uyandırırken, gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in iddiası ortalığı karıştırdı.

Şenlik şu paylaşımı yaptı:

“İDDİA Ünlüler dünyasına “uyuşturucu” incelemesi; Aralarında rapçilerin de bulunduğu çok sayıda ünlü uyuşturucu incelemesine takıldı. Gözaltına alınan bir sosyal medya fenomeninin telefonundaki bilgiler deşifre edildi ve o kişinin verdiği ifadede dikkat çeken isimleri ortaya çıktı. Yeni bir operasyon gelebilir.”

Rap dünyasına operasyon hazırlığı mı? Blok3, Çakal, Ati242 konserleri bir bir iptal ettiler - Resim : 7

Blok3 kötü haberi duyurdu! Tüm konserler iptal: Spotify’e göre Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcı olmuştuBlok3 kötü haberi duyurdu! Tüm konserler iptal: Spotify’e göre Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcı olmuştuMagazin
Ünlü spikerlere operasyonun perde arkası! Fenomen ağıÜnlü spikerlere operasyonun perde arkası! Fenomen ağıGündem
Konserinde duyurdu! Rapçi Ezhel artık Alman vatandaşıKonserinde duyurdu! Rapçi Ezhel artık Alman vatandaşıMagazin