2025’in en çok dinlenen rap sanatçılarının aynı anda sahneye ara vermesi, müzik dünyasında şok etkisi yarattı. “Rap camiasında toplu kriz mi yaşanıyor?” sorusu gündeme oturdu.

ZİRVEDEKİ İSİM BLOK3 SAĞLIK NEDENİYLE TURNESİNİ DURDURDU

Spotify listelerini altüst eden Blok3, hayranlarına kötü haberi ilk veren isim oldu. Yaşadığı ciddi sağlık sorunları yüzünden Türkiye turnesindeki tüm konserlerini ertelediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yeni tarihlerin sağlık durumuna göre ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.

ATİ242 AİLESİ İÇİN SAHNEYE VEDA ETTİ

Blok3’ün duyurusunun hemen ardından Ati242 de benzer bir karar aldığını açıkladı. Gerekçesi ailevi bir sağlık problemiydi. Yakın bir aile üyesinin hastalığı nedeniyle konserlere ara vereceğini belirten sanatçı, sevenlerinden dua ve anlayış istedi.

EMİRHAN ÇAKAL: “SOSYAL MEDYA ARTIK BANA ZARAR VERİYOR”

İptal dalgasına son katılan isim Emirhan Çakal oldu. Çakal, sağlık ya da aile değil, mental yorgunluk ve sosyal medyanın yıkıcı etkisini gerekçe gösterdi.

Paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

"Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor."

Bu sözler, Çakal’ın tükenmişlik sendromu yaşadığı yorumlarını beraberinde getirdi.

ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İDDİA

Üç büyük ismin aynı anda sessizliğe gömülmesi rap camiasında büyük merak uyandırırken, gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in iddiası ortalığı karıştırdı.

Şenlik şu paylaşımı yaptı:

“İDDİA Ünlüler dünyasına “uyuşturucu” incelemesi; Aralarında rapçilerin de bulunduğu çok sayıda ünlü uyuşturucu incelemesine takıldı. Gözaltına alınan bir sosyal medya fenomeninin telefonundaki bilgiler deşifre edildi ve o kişinin verdiği ifadede dikkat çeken isimleri ortaya çıktı. Yeni bir operasyon gelebilir.”