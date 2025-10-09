Malatya Kültür Yolu Festivali’nin beşinci gününde, 100. Yıl Kent Parkı’nda hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, “Avutsun Bahaneler”, “Geceler” ve “Baytar” gibi akıllara kazınmış şarkılarını alandaki müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendirdi.

Sahnedeki enerjik performansı ve içten tavırlarıyla izleyicilerden büyük alkış toplayan Kajmer, böylece festivalin en kalabalık konserlerinden birine imza atmış oldu.

SANAT VE EĞLENCENİN BULUŞMA NOKTASI

Malatya Kültür Yolu Festivali, beşinci gününde konserlerden tiyatroya, belgesel atölyelerinden çocuk etkinliklerine kadar uzanan dopdolu programıyla sanatseverleri bir araya getirdi.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Öteki” isimli oyunu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ayşegül Çelik’in kaleminden çıkan ve İsmet Numanoğlu’nun yönettiği eser; yalnızlık, ötekileştirme ve insan olmanın anlamı üzerine derin bir sorgulama sundu.

Bekir Köse, aynı merkezdeki Fahri Kayahan Salonu’nda verdiği konserde, tasavvuf müziğinin huzur dolu ezgileriyle dinleyicilere manevi bir yolculuk sundu. Aynı salonda yer alan bir diğer etkinlikte ise ilahiyatçı-yazar Osman Egin, kültürel ve dini temalar üzerine katılımcılarla sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

BELGESEL ATÖLYELERİ VE SİNEMA ETKİNLİKLERİ

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Belgesel Sinemacılar Birliği Anadolu Belgesel Atölyeleri” programı da büyük ilgi gördü. Bahriye Kabadayı Dal, Dr. Semra Güzel Korver ve Ozan Turgut eğitmenliğindeki katılımcılar, belgesel sinemasının inceliklerini uygulamalı olarak öğrenme şansı buldu.

Festivalin gezici mobil tırı “Sinema Yollarda”, bu sefer Hekimhan ilçesinde vatandaşlara keyifli bir açık hava sineması deneyimi yaşattı.

ÇOCUKLARIN FESTİVAL COŞKUSU

Malatya 100. Yıl Kent Parkı’nda kurulan “Çocuk Köyü”, birbirinden renkli aktiviteleri, atölye çalışmaları, tiyatroları ve oyun alanlarıyla minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Festivalin beşinci gününde çocuklar, “Bubble Gösterisi” ve “Kadriye'nin Mutfağı Çocuk Tiyatrosu” ile doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Ayrıca Malatya Park Yeşil Sinema’da TÜRSAK iş birliğiyle düzenlenen 21. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen atölyeler ve film gösterimleri sayesinde minik sinemaseverler, sinema sanatını yakından tanıma imkânı elde etti.