Rap şarkıcısı Peso Pluma'ya sevgisini göstermek isteyen hayranı kamyon çarpmışa döndü

Meksikalı genç Rapçi Peso Pluma, yaz konserleri kapsamında ABD'nin Kalifornia eyaletinde sahne aldı. Ansızın sahneye fırlayarak Peso Pluma'ya dokunmak isteyen hayranı hayatının şokunu yaşadı.

Rap şarkıcısı Peso Pluma'ya sevgisini göstermek isteyen hayranı kamyon çarpmışa döndü

Pluma, eğlence dolu şarkılarıyla konserini sürdürürken sahneye bir hayranı fırladı. Hayran, koruma bariyerlerini aşıp arka taraftan koşarak rapçi Pluma'ya yaklaşmak istedi.

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Sahnenin arkasında duran korumalar ise, hayranın Pluma'ya yaklaşacağı sırada devreye girdi. Ustalıkla görevini yetiren korumalardan biri, sarsıcı darbesiyle sahneye fırlayan hayranı etkisiz hale getirdi.

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HAYRANIYLA KUCAKLAŞTI

Bu sırada olanı biteni şaşkınlıkla izleyen Pluma, koruma ekipleri tarafından sahneden uzaklaştırılacak hayranının götürülmesine engel olarak hayranı ile kucaklaştı. Ardından da korumalar, hayranı sahneden uzaklaştırarak dışarıya çıkardılar.

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Pluma ise şarkının geri kalanına devam ederek, konserini sorunsuz tamamlayabildi.

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