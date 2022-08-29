Acı haberi ünlü rapçi ceza duyurdu

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Selim Muran'dan kötü haber geldi. Selim Muran tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Rapçi Selim Muran, fazla kiloları yüzünden sağlık problemleri yaşıyordu. Muran, çareyi mide ameliyatı olmakta buldu. Mide ameliyatı olan Muran'ın sağlık sorunları günden güne katlandı.
Son olarak damarlarında pıhtı birikmesi teşhisiyle hastaneye yatırıldığı iddia Selim Muran, yaşamını yitirdi. Ceza, Selim Muran'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
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