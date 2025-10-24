Türkiye’de rap dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Mero, gerçek adıyla Enes Meral, Transfermarkt’a verdiği röportajda hem futbola olan ilgisini hem de menajerlik ajansını kurma sürecini anlattı.

"ROBBEN GİBİ OYNADIĞIMI SÖYLEDİLER"

Futbola memleketi Rüsselsheim’da başlayan Mero, gençlik yıllarında profesyonel olma hayali kurduğunu belirterek “Mainz 05’in U14 takımına seçildim. Bir seçme antrenmanında 50 çocuk vardı, aynı gün sözleşme imzaladım. Arjen Robben gibi oynadığımı söylediler, o benim idolümdü.” dedi.

"SAKATLIKLAR VE DESTEK EKSİKLİĞİ BENİ GERİ İTTİ"

Genç yaşta Mainz, FSV ve Darmstadt altyapılarında forma giyen Meral, profesyonel kariyer hedefinin sakatlıklar ve destek eksikliği nedeniyle yarıda kaldığını “Profesyonel olma hedefim vardı ama sakatlıklar ve yeterli desteği bulamayışım beni geriye itti.” diyerek ifade etti.

"TRABZONSPOR'U HER ZAMAN İZLİYORUM"

Futbolun hala hayatının merkezinde olduğunu vurgulayan sanatçı, “Futbol benim büyük aşkım ve öyle kalacak. Trabzonspor’u her zaman izliyorum, Süper Lig’i yakından takip ediyorum,” sözleriyle tutkusunun sürdüğünü dile getirdi.

“GENÇLERE DESTEK OLMAK İSTİYORUM”

Futbolculuktan menajerliğe geçişini anlatan Mero, “Eskiden bana rehberlik edecek bir menajerim yoktu. Şimdi genç oyunculara benim eksikliğini hissettiğim desteği sunmak istiyorum.” açıklamasıyla ajans kurma motivasyonunu paylaştı.

Jay-Z’nin kurduğu Roc Nation Sports’tan ilham aldığını da doğrulayan Meral, “O bana ilham verdi ama ben kendi yolumdan gidiyorum. Futbolda sınır yoktur.” ifadelerini kullandı.

MÜZİK VE FUTBOLU BİR ARADA YÜRÜTÜYOR

Stüdyo çalışmalarının yanında menajerlik ajansını da yöneten Mero, “Sanatçı olarak zamanımı kendim planlıyorum. Konser arasında bile transfer görüşmesi yapabilirim." dedi.