Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti

Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

10 suç kaydı olduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sansar Salvo lakabıyla bilinen ve bir dönemlerin en popüler rapçileri arasında yer alan Ekincan Arslan, geçtiğimiz aylarda Twitter hesabı üzerinden intihara teşebbüs ettiğini anlatmıştı.

SANSAR SALVO KİMDİR?

Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989’da Kadıköy, İstanbul’da dünyaya geldi. Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarı. Salvo, Türkçe rap müzik sahnesinde önemli bir yere sahip.

Sansar Salvo, 2008 yılında yayımladığı Adrenalin ve 2009 yılında çıkan Seremoni Efendisi albümleriyle rap dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Bu dönemde yayımladığı şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

2010 yılında kansere yakalanan Sansar Salvo, bir süre müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Hastalığı yenerek, 2013 yılında çıkardığı 24. Şarjör albümüyle müziğe güçlü bir dönüş yaptı.

2016 yılında Türkçe rap’in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü olan Yakında Sans ile bir ilke imza attı. 2017’de ise Şimdi Sans albümünü müzik marketler ve dijital platformlar aracılığıyla dinleyicilerine dinlettirdi.