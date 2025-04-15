Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı! Gözaltına alınmıştı

'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle tutuklu kalmış 3 ay sonra tahliye olmuştu.
Yaşananların ardından baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı.
Duruma öfkelenen ünlü rapçi, babasına şiddet uyguladığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
TUTUKLANDI
O paylaşımların ardından Sansar Salvo gözaltına alındı. Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Arslan, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ekincan Arslan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'Basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlik, Arslan'ın tutuklanmasına hükmetti.