Rapçi Sansar Salvo'ya tahliye

Düzenleme: Kaynak: Karar
Rapçi Sansar Salvo'ya tahliye

Üç ay önce tutuklanan rapçi Sansar Salvo lakaplı Ekin Can Arslan'ın tahliye olacağı öğrenildi.

Üç ay önce tutuklanan rapçi Sansar Salvo lakaplı Ekin Can Arslan'ın tahliye olacağı öğrenildi.

Rap müziğe olan katkılarıyla bilinen Sansar Salvo, bir klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınmış ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanatçının toplum güvenliğini tehlikeye düşürmekle de suçlandığı belirtilmişti.

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TAHLİYE HABERİ GELDİ

Karar'daki habere göre Sansar Salvo’nun tahliye haberini, sosyal medya fenomeni ve müzik yapımcısı İbrahim Tilaver (Ebo) duyurdu. Tilaver, X hesabından yaptığı paylaşımda “Ekincan abi (Sansar Salvo) bugün tahliye oluyor.” ifadelerini kullandı.

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