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  • Rapçi Sefo Almanya'da yaşadığı tacizle neye uğradığını şaşırdı

Rapçi Sefo Almanya'da yaşadığı tacizle neye uğradığını şaşırdı

Sevilen rapçi Sefo, Almanya'da verdiği konserde neye uğradığını şaşırdı. Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Sefo, "Sahneden inerken avuçlamak suretiyle beni elledi, hakkımı helal etmiyorum.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 13:23
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Rapçi Sefo Almanya'da yaşadığı taciz olayını sosyal medya hesabında anlattı

Rapçi Sefo Almanya'da yaşadığı tacizle neye uğradığını şaşırdı
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Bilmem mi?, Isabelle, Affettim ve Tutsak gibi şarkılarıyla adını geniş bir kitleye duyuran sevilen rapçi Sefo Almanya konserinde şoke eden bir olay yaşadı. Tacize uğrayan Sefo o anları sosyal medyada anlattı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Instagram hesabından yayınladığı videoda sahneden inerken hayranlarının arasından geçen Sefo, bir kadın tarafından tacize uğradığını söyledi ve şunları anlattı:

"Nürnberg harika bir konserdi, gelen herkese teşekkür ederim. Fakat bir sıkıntı var. Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum ve bir kadın, g..mü avuçlamak suretiyle beni elledi. Hakkımı helal etmiyorum. G..üm bu kadar çok ellenmemişti. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorum"

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