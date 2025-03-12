Raphinha, Messi’nin rekorunu kırabilecek mi? Sadece 3 gol kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan rövanş maçlarının ardından ilk çeyrek finalistler belli oldu. Portekiz'de oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Barcelona, rövanş maçında da Benfica'yı mağlup edip çeyrek finale yükseldi.

Barcelona maçı 3-1 kazanırken golleri Raphinha (2) ve Lamine Yamal kaydetti. Benfica'nın tek golünde ise Nicolas Otamandi ağları havalandırdı.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'da sezonun dikkat çeken isimlerinden Raphinha Şampiyonlar Ligi'nde 16 gol katkısına ulaştı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınacak sonuçlara göre çeyrek finalde Lille ya da Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Brezilyalı yıldız çeyrek finalde veya Barcelona'nın turnuvada devam ettiği süre boyunca 3 gol katkısı daha vermesi halinde Lionel Messi'nin rekoruna ortak olacak. Raphina, bu sayıyı 4'e çıkarırsa rekoru kıracak.

Messi, 2011/12 sezonunda 14 gol ve 5 asistle Barcelona tarihinde bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol katkısı veren isim olmuştu.