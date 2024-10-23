Raphinha sessizliğini bozdu: Saygısızlık

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, Nico Williams'a yönelik bir forma şakasına tepki gösterdi. Taraftarın bu paylaşımını saygısızlık olarak nitelendiren Raphinha, böyle hareketlerin takım oyuncularını olumsuz etkilediğini ifade etti.

"Saygısızlık"

Raphinha, Barcelona taraftarı David Suarez'in yaptığı bir şakaya tepki gösterdi. Suarez, Bilbao'nun genç yıldızı Nico Williams'ın ismi ve Raphinha'nın forma numarasıyla bir Barcelona forması paylaşmıştı. Suarez, bu paylaşımıyla "ilk sahip" olduğunu iddia etmişti. Şakaya başta gülerek karşılık veren Raphinha, aylar sonra düzenlediği basın toplantısında bu hareketin bir "saygısızlık" olduğunu dile getirdi. "Oyunculara ve emeklerine saygı gösterilmeli," diyen yıldız, bu tür paylaşımların futbolcuların performansını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Performansıyla Yanıt Verdi

Raphinha, bu olayın ardından yükselen performansıyla dikkat çekti. Sezon başından beri çıktığı 12 maçta 6 gol ve 8 asist yapan oyuncu, bu tür söylentilerin performansına etki etmediğini belirtti. "Burada oynamak için farklı pozisyonlara alışmak zorundayım ve her zamankinden daha çok çalışıyorum," dedi.