Rapor açıklandı, emeklinin Temmuz zammı kesinleşti! Uzman isim tek tek hesapladı

En düşük emekli maaşına dair değerlendirmede bulunan Erdursun, “Mevcut en düşük emekli maaşı 14.469 TL. Bu oranlarla birlikte Temmuz ayında en düşük maaş yaklaşık 17.086 liraya çıkabilir” dedi.

Erdursun ayrıca, memur emeklilerinin maaş artış oranının daha düşük olacağına dikkat çekerek, “Memur emeklileri için yüzde 16.97 oranında bir artış bekleniyor” açıklamasında bulundu.

TEMMUZ AYINDA SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON FARKI VERİLECEK

Temmuz ayında yapılacak maaş zamları kapsamında, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine enflasyon farkı yansıtılacak. Ocak-Nisan dönemine ilişkin açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, Mayıs ve Haziran ayları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketinde öngörülen tahminler birleştirildiğinde, emekli maaşlarında oluşacak artış oranları belirginleşmeye başladı.

EMEKLİLERE YÜZDE 16.97 - 18.09 ORANINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

TÜİK verilerine göre Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46 ve Nisan ayında yüzde 3 oranında enflasyon açıklandı. Piyasa katılımcıları anketine göre ise Mayıs ayında yüzde 2,36, Haziran ayında ise yüzde 1,77 oranında enflasyon gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18,09; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 16,97 oranında enflasyon farkı yansıtılması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 17 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Mevcut en düşük emekli aylığı 14.469 TL seviyesinde bulunuyor. Hesaplanan enflasyon farkı oranlarına göre bu rakam, Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 17.086 TL’ye yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 18,09 oranında artarken, 20.000 TL emekli maaşı alan bir kişinin yeni maaşı yaklaşık 23.618 TL, 25.000 TL alan bir kişinin maaşı ise 29.522 TL olacak. 30.000 TL maaş alan emeklinin aylığı ise yaklaşık 35.427 TL’ye ulaşacak.

MEMUR EMEKLİLERİNDE ARTIŞ ORANI BİRAZ DAHA DÜŞÜK

Memur ve memur emeklilerinde ise öngörülen artış oranı yüzde 16,97 olacak. Bu oranla, örneğin 25.000 TL emekli maaşı alan bir memur emeklisinin maaşı yaklaşık 29.241 TL, 30.000 TL maaşı olan bir memur emeklisinin maaşı ise yaklaşık 35.091 TL olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA YÜKSELECEK

Devlet memurlarının maaş artışı, aynı zamanda kıdem tazminatı tavanını da doğrudan etkiliyor. Şu anda yaklaşık 46.000 TL seviyesinde olan kıdem tazminatı tavanı, Temmuz ayında yüzde 17’lik artışla yaklaşık 54.250 - 55.000 TL seviyesine çıkacak. Bu nedenle, brüt maaşı bu sınırın üzerinde olan çalışanların Temmuz ayını bekleyerek emekli olmaları halinde daha yüksek kıdem tazminatı almaları mümkün olacak.

NET RAKAMLAR TEMMUZ AYINDA BELİRLENECEK

Mayıs ayı enflasyonu 3 Haziran'da, Haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz’da açıklanacak. Böylece 6 aylık toplam enflasyon farkı kesinleşmiş olacak ve emekli maaşlarındaki artış oranları netlik kazanacak. Bu artışlara ek olarak refah payı, seyyanen zam veya intibak düzenlemesi gibi ilave kararlar alınmadığı takdirde, Temmuz zammı yalnızca enflasyon farkı üzerinden yapılacak.