Rapor alan çalışanlar dikkat. Paranız geri alınabilir. Bilinmeyen detay ortaya çıktı

SON DEĞİŞİKLİKTE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Sürekli iş göremezlikle ilgili son değişikliği aktaran Ete, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş göremezlik oranı yüzde ellinin altında olduğu için 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce vefat eden sigortalının geride kalan hak sahiplerine aylık bağlamadığını, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5/12/2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile bu uygulamadan vazgeçtiğini, böylece vefat tarihinin 2008 öncesi dahi olsa hak sahipleri talep etmeleri halinde sürekli iş göremezlik geliri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanacağını ifade etti.