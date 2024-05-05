Rapor alan çalışanlar dikkat. Paranız geri alınabilir. Bilinmeyen detay ortaya çıktı

“SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALAN İŞÇİ ÇALIŞABİLİR”
Sürekli iş göremezlik gelirinin kısmı gelir ve tam gelir olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Ete, “İşçinin meslekte kazanma gücü kaybı yüzde 10 üzerinde raporla kesinleştiği takdirde sürekli tam iş göremezlik geliri bağlandığını, İşçinin rapora itiraz edebileceğini, Bu durumda itiraz Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna gönderildiğini ifade etti. Ete, “sürekli İş göremezlik geliri alan işçi çalışabilir. Sigorta prim şartı da aranmaz” ifadelerini kullandı.