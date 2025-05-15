Rashford ayrılığa hazır: United fiyatı belirledi

Manchester United’ın yıldız forveti Marcus Rashford, Aston Villa’da geçirdiği kiralık sezonun ardından geleceğini netleştirmeye çalışıyor. İngiltere basınından BBC Sport baş futbol muhabiri Simon Stone’un haberine göre, Rashford kulübünün kendisini yalnızca Aston Villa’ya değil, herhangi bir takıma 40 milyon dolarlık bedelle satmaya hazır olduğuna inanıyor. Şubat ayında Villa’ya kiralanan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak bu opsiyon başka kulüplerin devreye girmesini engellemiyor.

SAKATLIK ENGEL OLDU, GÖRÜŞME OLMADI

Aston Villa Menajeri Unai Emery, Rashford’ın sezonun kalanında forma giyemeyeceğini doğruladı. Oyuncu, geçen ay FA Cup yarı finalinde Crystal Palace karşısında oynanan maç öncesi yaşadığı hamstring sakatlığından hâlâ kurtulabilmiş değil. Villa'nın sezon finalinde 25 Mayıs'ta Old Trafford'da Manchester United’a karşı oynayacağı maçta da görev yapamayacak. Rashford, Emery ile çalışmaktan memnun olduğunu belirtmişti ve takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Ancak Aston Villa, oyuncunun bonservisiyle ilgili henüz resmi bir görüşme başlatmadı.

MAAŞ ENGELİ VE ALTERNATİFLER

Rashford’ın haftalık 325 bin dolarlık maaşı, transferdeki en büyük engel. Oyuncunun yakın çevresi, bu miktardan feragat etmeyeceğini vurgularken, Manchester United’ın teknik direktörü Ruben Amorim’in de Rashford’ı yeniden takıma entegre etmeyi düşünmediği ifade ediliyor. Kulübün azınlık sahibi Sir Jim Ratcliffe ise yüksek maaşlı fakat sahada olmayan oyunculardan duyduğu memnuniyetsizliği daha önce dile getirmişti.

İngiliz oyuncu, Ocak ayında Barcelona’ya transfer olma umudu taşısa da anlaşma sağlanamamıştı. Rashford, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takımda forma giymek istiyor. Ancak Liverpool veya Manchester City’nin ilgisi olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Ayrıca bir sezonluk yeni bir kiralama seçeneği de gündemde.