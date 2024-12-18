Rashford, Manchester United’dan ayrılmaya hazırlanıyor

İngiltere Premier Lig'de Manchester derbisini son dakikalarda bulduğu gollerle kazanan Manchester United'da ilk ayrılık Marcus Rashford olabilir.



Derbi öncesi açıklanan kadroda Marcus Rashford ve Alejandro Garnacho yer almazken Manchester ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim, iki futbolcunun sonraki maçlarda takımda olabileceğini söylemişti.



İngiliz basınında geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Manchester United'ın uygun bir teklif gelmesi halinde Marcus Rashford'la yollarını ayırmak istediği iddia edilirken yıldız futbolcu geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Rashford, Henry Winter'a verdiği röportajda kariyerinde yeni bir rekabete hazır olduğunu söylerken takımdan uzak kalmanın kendisi için moral bozucu olduğunu dile getirdi.



27 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Maçı kazandık ve o yüzden devam etmeliyiz. Hayal kırıklığı yaratıyor ama aksiliklerle başa çıkabilen biriyim. Bu konuda ne yapacağım? Ya orada oturup ağlayacağım ya da bir sonraki maçta elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.



Rashford ayrıca, "Kişisel olarak yeni bir meydan okumaya ve bir sonraki adımı atmaya hazır olduğumu düşünüyorum. Ayrıldığımda asla kırgınlık olmayacak. Manchester United hakkında benden hiçbir olumsuz yorum duymayacaksınız. Bir durumun zaten kötü olduğunu biliyorsam onu daha da kötüleştirmem. Geçmişte diğer oyuncuların nasıl ayrıldığını gördüm ve ben o durumda olmayacağım." açıklamasında bulundu.

Manchester United altyapısından yetişen Marcus Rashford, 2016'da A takıma yükseldi. Rashford, İngiliz ekibinde 440 maça çıkarken 143 gol ve 63 asist kaydetti.