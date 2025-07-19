Rashford'tan Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ismi anılan İngiliz yıldız Marcus Rashford çok istediği Barcelona formasına kavuşuyor.

BARCELONA RESMİ ADIM ATTI

İspanyol devi, Manchester United’ın yıldız oyuncusu Rashford’u kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi adımları attı.

MANCHESTER UNITED KİRALAMA TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

The Athletic'in haberine göre, Katalan ekibi Rashford’u 1 sezonluğuna kiralamak ve sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istiyor.

Teklif, Manchester United tarafından da prensipte kabul edildi ve görüşmelerde son aşamaya gelindi.

HANSI FLICK RASHFORD İLE GÖRÜŞTÜ

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in, 27 yaşındaki İngiliz yıldızla görüştüğü ve transferine onay verdiği belirtiliyor. Sol kanat ve hücum hattında çeşitlilik arayan Barça, finansal durumunu da gözeterek bu transferi geçici olarak gerçekleştirmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE TAKİP EDİYORDU

Fenerbahçe, Marcus Rashford’un Barcelona’ya transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşılık devreye girmek için pusuda bekliyordu. Sarı-lacivertli kulübün menajeriyle temas kurduğu, ancak yıldız oyuncunun önceliğinin Barcelona olduğu ifade edilmişti. Eğer bu transfer sonuçlanmasaydı, Rashford'un daha önce Manchester United’da birlikte çalıştığı teknik direktör Jose Mourinho ile yeniden buluşma ihtimali doğabilirdi. Ancak gelinen noktada, İngiliz yıldızın Katalan ekibine imza atması artık an meselesi.