Rashford’un kadro dışı kalması Amorim’den açıklama: Takım için en iyisini düşünmeye devam edeceğim

Ruben Amorim’in teknik direktörlüğe getirilmesi sonrası beklentilerin arttığı Manchester United’da sular durulmuyor. İngiliz devi beklentilerin altında kalması sonrası Teknik Direktör Amorim’den flaş hamle geldi. Portekizli teknik adam kulübün altyapısından yetişen Rashford’u kadro dışı bıraktı.

Rashford'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili Amorim, "Doğru anın geldiğini hissettiğimde bir şeyi değiştireceğim. O zamana kadar, takım için en iyisinin ne olduğunu düşünmeye devam edeceğim. Onunla her gün konuşuyorum. Verdiği röportaj hakkında değil, performansı hakkında. Bu benim kararım. Oynamak istiyor. Bu benim kararım. Birçok oyuncuyla bireysel olarak ve antrenman sırasında konuştum. İşleri kendi yöntemimle yapmaya çalışıyorum ve bildiğim tek yol bu. Bunu yapmazsam kendimi kaybederim. Ne yaptığımı biliyorum" dedi.



Amorim sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesajım o kadar net ki, tesislerdeki herkes ne hakkında konuştuğumu, Marcus'tan ve diğerlerinden ne istediğimi biliyor. Bizim için bir dikkat dağıtıcı değil. Belki medya için öyledir ama benim endişem bu değil."