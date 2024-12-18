Rashford'un Manchester United'a vedaya hazırlanıyor

Marcus Rashford, Manchester United’ın en tanınan oyuncularından biri olarak, kulübün tarihinde önemli bir yere sahip. Yedinci yaşında kulübe katılan Rashford, Manchester United taraftarı olarak büyüdü ve sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekti. Ancak son zamanlarda, futbol kariyerinde yaşadığı inişler ve çıkışlar, ilişkisini sorgulatmaya başladı.

Rashford'un son açıklamaları, onun kulübünden ayrılma arzusunu ortaya koydu. Christmas hediyeleri dağıttığı anlarda, yeni bir “zorluk” arayışında olduğunu belirten Rashford, hem saha içi hem de saha dışı performansıyla büyük dikkat çekiyor. Ancak, Manchester United taraftarları, son dönemdeki oyununu eleştiriyor ve performansındaki düşüşü tartışıyor. Rashford, geçtiğimiz hafta FC Plzen karşısında sergilediği yetersiz oyunla taraftarların tepkisini topladı.

Teknik direktör Ruben Amorim, Rashford’un geleceği konusunda dikkatli bir yaklaşım sergileyerek, onun hala planlarında yer alabileceğini belirtti. Ancak, Rashford’un performansındaki düşüş ve tepkiler, kulüp içinde de sorgulanmaya başlandı. Bu durum, transfer dönemi yaklaşırken, Rashford'un kulüpten ayrılmasını daha olası hale getiriyor.

Rashford'un kariyerinde, özellikle 2019-2021 arasında yaşadığı parlak dönem hatırlanıyor. Ancak sonrasında form düşüşü yaşadı ve sözleşmesinin bitimine yaklaşırken, kulüp içindeki geleceği belirsizleşti. Erik ten Hag’ın gelişiyle yeniden form tutan Rashford, 30 golle sezonu tamamladı. Ancak sonrasında tekrar inişli çıkışlı bir performans sergileyerek, kulübün ve taraftarların beklentilerini karşılamakta zorlandı.

Rashford’un Manchester United kariyerinde önemli bir dönüm noktası, Cristiano Ronaldo’nun kulüpten ayrılmasının hemen sonrasına denk geldi. Bu boşluğu Rashford, birkaç hafta boyunca doldurdu, ancak sonrasında o eski istekli performansını gösteremedi.

Rashford'un Manchester United'dan ayrılması, kulübün büyük bir kaybı olacaktır. Yine de, oyuncunun kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak istemesi anlaşılabilir bir durumdur. Ancak, Rashford’un içindeki o açgözlü golcü henüz tam olarak sahneye çıkamadı ve bu durum, onun Manchester United ile olan ilişkisini sonlandırmasındaki belirsizliği artırıyor.