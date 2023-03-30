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Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi. Öncelik Kosovalı için olacak

Galatasaray'da gösterdiği performansla Okan Buruk ve taraftarın beğendiği isme dönüşen Milot Rashica'nın bonservisi için Sarı Kırmızılı yönetim harekete geçti.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 00:38
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Rashica G.Saray'da kalacak mı

Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi. Öncelik Kosovalı için olacak
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Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Norwich'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica, gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline geldi. Cimbom, Kosovalı oyuncunun bonservisini almak için devreye girdiği iddia edildi.

NORWİCH İLE GÖRÜŞECEK
TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, yaz transfer döneminde Milot Rashica'nın bonservisini almak için harekete geçti. Galatasaray, Milot Rashica için Norwich kulübüne yaklaşık 5 milyon euro teklif edecek.
İngiliz ekibinin Rashica için 7 milyon euro talep etmesi bekleniyor.

8 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI
Kosovalı oyuncunun bonservisini almakta isteyen Cimbom, İngiltere’de Championship’te mücadele eden Norwich’e teklif yapacak. Yıldız oyuncunun İngiliz ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı kırmızılı forma ile ligde 17, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere 20 maça çıkarken 4 gol, 4 asistlik katkı sağlamayı başardı.

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