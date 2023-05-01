Rashica için transfer açıklaması

Galatasaray'ın oyuncusu Milot Rashica'nın temsilcisi Aykut Erçetin'den transfer iddialarına dair açıklama geldi.

Rashica için transfer açıklaması

Galatasaray'ın sezon başında Championship ekibi Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica için transfer iddiası gündeme geldi.

Habere göre Rashica, Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Burnley ile anlaşmaya vardı. Ancak oyuncunun Türkiye temsilcisi açıklama yaptı.

Radyospor'a konuşan Aykut Erçetin böyle bir transferin gerçek olmadığını söyledi. Erçetin, "Rashica'nın hedefi, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak. Galatasaray'da ve Türkiye'de olmaktan çok mutlu. Gönlü Galatasaray'da kalmaktan yana." ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan Kosovalı futbolcu 6 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.

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