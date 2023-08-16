Rashica İstanbul'ayak basar basmaz bakın ne yaptı

Kosovalı futbolcu Milot Rashica, Beşiktaş için İstanbul'da. Rashica'yı siyan beyazlı taraftarlar coşkuyla karşıladı.

KAYNAK: AA
Rashica İstanbul'ayak basar basmaz bakın ne yaptı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Kosovalı futbolcu Milot Rashica, İstanbul'a geldi.

İngiltere'nin Norwich kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ve kulüp yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.

Rashica İstanbul'a iner inmez kollarını havaya kaldırarak "Kartal Pençesi" yaptı.

Rashica, basın mensuplarına, "Çok mutluyum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım." dedi.

Beşiktaş'ın Norwich City'den kadrosuna katacağı Milot Rashica ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Rashica, Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçta 6 gole imza attı.

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