Rashica "Hocamız bize bir enerji getirdi"

Athletic Bilbao maçının kahramanlarından olan Rashica konuşmasına Bolu’da yaşanan yangın felaketi için yaşadığı üzüntüyü dile getirerek başladı. Rashica “Bolu'daki yangında sevdiklerini kaybedenlerden dolayı duyduğum üzüntüyle cümlelerime başlamak istiyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. İlk günden bu yana hocamız bize bir enerji getirdi. Bu işi seviyor. Heyecanlı birisi, bizi de motive ediyor. Hepimiz birbirimize yardımcı olduk. Tüm takım birbirine yardım etti. Topları kazanıp sürekli öne oynadık. Bol gollü bir galibiyet de aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

"SON BİRKAÇ AY ZOR GEÇTİ"

Zor zamanlar geçirdiklerini ve özgüvene ihtiyaçları olduğunu ifade eden Milot Rashica, “Son birkaç ay hepimiz için çok zor geçti. Güvene, öz güvene ihtiyacımız vardı. Bunu ilk günden hocamız bize verdi. Bugün gösterdik ki hep beraber bir bütün olursak, taraftarımızla, camia olarak bütünleşebilirsek iyi işler yapabileceğimizi gösterdik. Bugün de iyi futbol oynadık. Böyle devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.