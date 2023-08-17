Rashica transferinin perde arkası ortaya çıktı

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Rashica'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ın flaş transferi nasıl gerçekleştridiği belli oldu.

Rashica transferinin perde arkası ortaya çıktı

Galatasaray’da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve Cim Bom’a bonservisiyle transferi beklenen Milot Rashica, Beşiktaş’ın devreye girmesiyle Siyah-Beyazlılar’la anlaşmıştı.

Kosovalı sağ kanat oyuncusu ve menajeriyle yaklaşık 10 gündür gizlice görüşen idareciler, önceki gün futbolcuyu İngiltere’nin Norwich şehrinden İstanbul’a getirmek için özel uçak yolladı.

Ada kulübüyle 5.2 milyon Euro bonservise el sıkışan ve oyuncuyla da 2 milyon Euro artı bonustan 4 senelik el sıkışan Beşiktaş, oyuncu uçağa binmeden Rashica’ya Galatasaray’dan sürpriz telefonlar geldi!

Galatasaray Yönetimi’nden kritik bir ismin, Milot Rashica ile menajerini arayıp Beşiktaş’la anlaştıkları şartlardan daha yüksek bir rakamla Kosovalı futbolcuya teklifte bulunduğu kaydedildi.

Ek olarak Sarı-Kırmızılılar’ın teknik ve idari ekibinden de bazı isimlerin Rashica’yı arayıp Galatasaray’ı seçmesi yönünde telkinde bulunduğu bildirildi. Ancak tüm bu gelişmeler yaşanırken devreye Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın girdiği öğrenildi. Kocadağ’ın, oyuncu ve menajeriyle konuşup son anda bir sürpriz yaşanmasını engellediği bildirildi.

Kocadağ’ın hamlesi sonrası uçağa binen Milot Rashica, ardından kartal pozu verip Beşiktaş için yola çıktığını duyurması sonrasında transfer, Kara Kartal’ın lehine sonuçlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen başarılı futbolcunun transferi, Siyah Beyazlı kulüpten, ‘Şafak operasyonu’ paylaşımıyla duyuruldu. Kaynak: Fanatik

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