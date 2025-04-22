Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol'a 'ara verdim' demişti ama... 'Olay iddia!'

TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, ‘Beyaz Futbol’ adlı TV programına ara verdiğini duyurmuştu.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Mola filan yok” diyerek Kütahyalı ile ilgili “Bir daha Beyaz TV'ye dönemez” ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı CHP'ye kayyum atanacağına iddialarıyla gündeme gelmişti.

Kütahyalı "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı, ‘Beyaz Futbol’ adlı TV programına ara verdiğini duyurmuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın paylaşımını alıntılayan Pazarcı, “Ben de doğrusunu paylaşayım da millet bilsin” ifadelerinin ardından “Mola filan yok, bitti o iş. Bir daha Beyaz Tv'ye dönemez” diye bir mesaj paylaştı.