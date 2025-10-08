Rasim Ozan Kütahyalı, Akın Gürlek sonrası dönemin doğru analiz edilmediğini söyleyerek, hükümete yakın çevrelerde yaşanan tutuklamaların şaşkınlıkla karşılandığını ifade etti. Kütahyalı, “Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Daha kimlere operasyon yapıldığını görünce daha da şaşıracaksınız” dedi.

Akın Gürlek sonrası dönemi kimse tahlil edemedi. Bir sene oldu hala bu dönemi tahlil edemediler. Hala iktidara yakın bir kişi tutuklandı diye şaşırıyorlar. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor daha kimlere operasyon yapıldığını görünce daha da şaşıracaksınız. Hiç beklemedikleri kişiler bunlar, hiç beklemedikleri bürokratlar sadece belediye bürokratları değil hiç beklemedikleri iş adamları, zaten son giren iş adamları da Tayyip Erdoğan için “ölürüm” edebiyatı yapan adamlardı. Bir tanesi bile muhalif değil, bunlar şimdi hapiste, yurt dışında ya da ev hapsinde.