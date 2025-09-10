Rasim Ozan Kütahyalı, CHP’lilerin duymak isteyeceği son şeyi açıkladı! Korkulan kabus senaryosu

Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı yayında CHP’de yaşanan iç çekişmelerin yeni bir parti doğuracağını iddia etti. “İster 3 ay içinde ister 6 ay içinde ister 9 ay içinde… Yeni parti kurulacak, bitti” diyen Kütahyalı, bu sürecin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kütahyalı, gazeteci İsmail Saymaz’ın “Yeni parti kurulmaz, parti içinde mücadele edilir” görüşüne saygı duyduğunu belirtse de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mevcut kadrosunun muhalif isimleri ihraç edebileceğini ve bu nedenle parti içi mücadele fırsatının bile doğmayabileceğini öne sürdü.

Ali Mahir Başarır gibi isimlerin mevcut görevlerini kaybedebileceğini ve Kılıçdaroğlu’nun partisinde beklemek zorunda kalacaklarını iddia eden Kütahyalı, bu sürecin uzlaşmaya bağlı olsa da manzaranın zor olduğunu söyledi.

Kütahyalı, Saymaz’ın iddiasının doğru çıkması halinde bile yeni partinin en geç seçim sonrası kurulacağını belirtti. Kütahyalı, “Artık iki CHP var” diyerek şöyle konuştu:

ARTIK İKİ CHP VAR

İster 3 ay içinde ister 6 ay içinde ister 9 ay içinde vade veriyorum. Yeni parti kurulacak bitti. Fakat İsmail Saymaz şunu diyor ona da saygım var, “Yeni parti kurmazlar parti içinde mücadele edebilirler” çünkü diyor ki yeni parti yeni teşkilat seçim yakın İmamoğlu içeride diyerek ama ben şimdi Ali Mahir Başarı’rı eskiden beri tanırım. O hırsıyla Ali Mahir Başarır Grup Başkan Vekilliği gidecek, her şey gidecek. Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinde bekleyecek. O konuyu vallahi bilmiyorum. İsmail Saymaz’ın dediği gibi parti kurmazlar ve parti içine mücadele ederlerse de ben en nihayetinde yeni parti kuracaklar diyorum. Fakat parti içinde mücadele edecek fırsatı da bulamayabilirler. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu isimlerin tamamını ihraç yoluna gidebilir. Ama bu durum aynı zaman uzlaşmalarına da bağlı ama gözüken manzara çok zor. Ya en nihayetinde o parti hadi diyelim İsmail Saymaz'ın dediği geçerli olsun. O parti o zaman bir sene ya da iki sene sonra kurulacak bilemedin seçimden sonra kurulacak. Ama artık iki CHP var.