Rasim Ozan Kütahyalı erken seçim olacak dedi tarih verdi! CHP’nin adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında erken seçim tartışmalarına değinerek, 'Şu tarihte seçim yapılsın' demek sizin kendi hayaliniz olabilir, ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok' ifadelerini kullanmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı yayında Türkiye'nin yakın geleceğine ilişkin siyasi değerlendirmelerde bulundu. Kütahyalı, olası bir erken seçim tarihini açıklarken Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) muhtemel cumhurbaşkanı adayına dair çarpıcı iddialarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yeniden adaylığına dair hukuki tartışmaları da yorumladı.

Kütahyalı, “Benim kanaatim 28 Kasım 2027 gibi Türkiye seçime gider ve benim gördüğüm daha önce söyledim Özgür Özel aday olacak diye görüyorum. Tekrar söylüyorum erken seçim işte 28 Kasım 2027 gibi seçim olur. İkinci tur olursa 12 Aralık 2027 olur.” dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı şöyle konuştu:

İMAMOĞLU’NUN ADAY OLAMAYACAĞINI HERKES BİLİYOR

Ben Özgür Özel’in itiraz edeceğini düşünmüyorum. Zaten Anayasa değişikliği olmasa bile seçim erkene alınca yasal olarak da Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı mümkün oluyor. Bu arada gidişat Özgür Özel'in adaylığına gidiyor. 8 Eylül'de çıkacak kararla partinin ikiye bölünmesi, Kılıçdaroğlu’nun gelişi gibi bir durum olabilir. Onu o zaman değerlendirelim ama bana o da pek mantıklı ve mümkün gelmiyor. Mesela Kemal Bey'in medyadaki en büyük adamı olan Barış Yarkadaş, “Bu koşullar altında CHP'nin başına Kemal Bey gelmeli mi emin değilim” dedi. Bu yüzden gidişat Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu bu iki isimden başka adaylar da olabilir ama esas iki adayı Erdoğan ve Özel'in olduğu 28 Kasım 2027 seçimine doğru gidiyoruz. Ekrem İmamoğlu’nun aday olamayacağını herkes biliyor. Özgür Özel orada şöyle iyi politika yapıyor. Kendini adamı satmıyor gibi gösteriyor. Zaten İmamoğlu’nun aday olmayacağı belli dese İmamoğlu tam çöker. Bu yüzden adayın İmamoğlu olduğunu son ana kadar söyleyecek. Ama olamayacağını herkes biliyor. Yani bir sene bir buçuk sene Özgür Özel adayımız İmamoğlu demeye devam edecektir ama adaylık ona kalacaktır.