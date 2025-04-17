Rasim Ozan Kütahyalı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda önce Ankara'da 2 belediyeye operasyon yapılabileceğini ve daha sonra CHP'ye geçici kayyım atanacağını iddia etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialar üzerine Kütahyalı hakkında, TCK'nın 217'nci maddesinde düzenlenen 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Başsavcılık tarafından, soruşturma kapsamında bugün Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verilip, ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderildi.

Karar yazısından 4 saat sonra Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.