Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Kütahyalı'nın 18 Kasım günü gözaltına alındığını iddia etmesi sosyal medyada ilgi gördü. Atay'ın iddiasına göre Kütahyalı bu gözaltı olayını kimsenin duymamasını istemiş.

Atay'ın açıklaması şu şekilde:

"Rasim Ozan Kütahyalı 18-19 Kasım'da sessiz sedasız gözaltına alındı. Kimse bunu duymadı. Kütahyalı 'Kimse bunu duymasın' demiş. Herhalde bir ayar verildi. Gizli gözaltı olmuş."