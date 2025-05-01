Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni karar

Düzenleme: Kaynak: T24
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni karar

Rasim Ozan Kütahyalı, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra daha önce verilen koruma kararının kaldırılmasına karar verildi.

Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'ye kayyım atanacağı iddialarından sonra hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Kütahyalı, 17 Mayıs tarihinde "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

HAKKINDAKİ KORUMA KARARI DA KALDIRILDI

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre İçişleri Bakanlığı Emniyetten Sorumlu Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan Merkez Koruma Komisyonu, Kütahyalı hakkındaki koruma kararı kaldırıldı.

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