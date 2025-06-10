Rasim Ozan Kütahyalı iktidarı uyardı: Enflasyonun düşeceğine AKP ve MHP’liler de inanmıyor!

“Türkiye'de enflasyonun önümüzdeki 12 ay içinde düşeceğine inanıyor musunuz?” sorusuna AK Parti ve MHP’lilerin yüzde 60,4’ü 'hayır' cevabı verdiğine dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı iktidarı, “Bu, büyük bir tehlike” diyerek uyardı.

Kütahyalı, “ Mehmet Şimşek’in görevden alınmasını isteyenler bu tabloyu besler. Mehmet Şimşekten başka biri enflasyonu düşüremez" iddiasını öne sürdü. Ancak gelen tepkiler üzerine, “Ben Mehmet Şimşek’i sevmem” diyen Kütahyalı, “Mehmet Şimşek babamın oğlu değil. Benim Şimşek ile hiçbir hukukum da yok. Ayrıca herkes bilir ki ben Mehmet Şimşek’in genel iktisat felsefesini zenginci bulurum ve sevmem. Şimşek, zenginleri önceleyen bir kafaya sahiptir. Fakat şu an Türkiye’de enflasyonun düşüşü için Mehmet Şimşek antibiyotiği son hapa kadar alınmak zorundadır. Başka çare yoktur. Bu antibiyotik alınma kararı 2023’te verildi. Şimşek antibiyotik kutusundaki haplar bitene ve enflasyon yere serilene kadar bu hapları kullanmak mecburiyetindeyiz! “ diyerek savunmaya geçti.

Rasim Ozan Kütahyalı’dan AKP’lilere şemsiye tavsiyesi

Kütahyalı aynı ankette sorulan, "Ekonomide çözülmesi gereken problem nedir?” sorusuna vatandaşın yüzde 17,97’unun gelir dağılımında adaletsizlik ve alım gücünün düşmesi cevabını verdiğini belirti.

AK Parti'de yüzde2,6… AK Parti Parti seçmeni pek takmamış. CHP seçmeninin yüzde 24’ü gelir adaletsizliği var derken AKP seçmeninin sadece 2,6’sının benzer görüşte olduğuna da dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı, “AK Parti seçmeni gelir dağılımında adaletsizliği pek takmamış" yorumunu yaptı.