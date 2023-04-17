Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş şike itirafı: Canlı yayında açıkladı

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında flaş ifadeler kullandı.

Kütahyalı, Galatasaray'ın 1997 yılında şikeyle şampiyon olduğunu söyledi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu açıklamaları, sosyal medyada gündem oldu.

İşte o sözler;

''BEN BUNU DÜRÜSTÇE SÖYLÜYORUM''

Rasim Ozan Kütahyalı açıklamasında, ''Galatasaraylı olduğu bilinen Kütahyalı “Bizim kulüpte bana niye çok kızarlar? Sen niye bu 97 yılını karıştırıyorsun. Kardeşim o maçta Galatasaray kazanacaktı. Arif Erdem kendini yere attı. Galatasaray şampiyon yapılacaktı. Ben bunu dürüstçe söylüyorum” dedi.

Programın sunucusu Ertem Şener'in tüm çabalarına rağmen Kütahyalı sözlerine devam edince program reklam arasına gitti.