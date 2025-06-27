Rasim Ozan Kütahyalı’dan CHP'nin Kurultay davası hakkında flaş iddia!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için devam eden dava hakkında 30 Haziran’da mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

Rasim Ozan Kütahyalı bugün bir video yayınlayarak 30 Haziran’daki CHP kurultayı iptal davasında mutlak butlan kararı çıkmayacağını ve duruşmanın son bir kez erteleneceğini iddia etti. Kütahyalı, Özgür Özel’e seslenerek Sezgin Tanrıkulu’nun terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmesinin, partinin “barıştan yana” olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu savundu. Aksi takdirde, “başlarına her şeyin gelebileceğini” iddia etti.

Rasim Ozan Kütahyalı şöyle konuştu:

"BUNU YAPMAZSANIZ O ZAMAN BAŞINIZA HER ŞEY GELİR"

30 Haziran'da mutlak butlan kararının çıkacağını düşünmüyorum. Son bir kez erteleme çıkacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özgür Özel'e ve Özgür Özel'in en yakın adamı Ali Mahir Başarı'ra sesleniyorum. Bugünkü Türkiye'nin gerçekleri çerçevesinde kendinizi kurtarmak partiye mutlak butlan atanmamasını istiyorsanız, Sezgin Tanrıkulu Abdullah Öcalan'la bir görüşmeli, Sezgin Tanrıkulu Öcalan'la görüşmesinden CHP çekinmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi demeli ki biz barıştan yanayız biz terörsüz Türkiye'den yanayız. Sezgin Tanrıkulu da partinin Genel Başkan Yardımcısı olarak Kürt meselesini bilen bir Kürt avukat olarak İmralı'ya gitmeli, Abdullah Öcalan'la görüşmeli.