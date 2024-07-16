Rasim Ozan'ın FETO'ya yazdığı mektup ortaya çıktı. Bu adam hala dışarıda geziyor soruşturma bile açılmadı

Ergenekon-Balyoz sürecinde vatansever generallerin, paşaların tetikçiliğini yapan, FETÖ’nün en güçlü olduğu dönemde gerek ekranlardan gerekse de köşe yazılarından her daim FETÖ güzellemesi yapan Rasim Ozan Kütahyalı, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. Yıl dönümünde yeniden gündem oldu.

Köşe yazdığı gazetede 27 Kasım 2013 tarihinde Fetullah Gülen’e “Hocaefendi’ye açık mektup” başlıklı bir köşe yazısı yazan Kütahyalı, yazısında Gülen’e ‘Muhterem Hocam’ diyerek seslenmiş ve “'Cemaat devleti ele geçiriyor' diyen Ergenekonculara karşı cansiperane ve en etkili savaşanlardan biri ben oldum hocam.” güzellemesi yapmıştı.

Darbe girişiminden sonra muhalif isimlere FETÖ’cü yaftası vurulup Rasim Ozan Kütahyalı’ya yönelik tek bir soruşturma açılmaması darbe girişiminin 8. yılında yeniden tartışma konusu oldu. Rasim Ozan Kütahyalı’nın açık açık FETÖ güzellemesi yaptığı ve Gülen’e doğrudan bağlılığını ifade ettiği skandallarla dolu açık mektubunun bir kısmı şu şekilde:

“Muhterem Hocam dün yayınlanan konuşmanızda siz de bu meselenin geldiği korkunç vaziyetten rahatsızlığınızı belirttiniz. Çok haklısınız. Şu an her gün daha da büyüyen bu yangını bir hamlesiyle söndürebilecek kudrette tek ama tek kişi var: O da sizsiniz Hocam.

***

Muhterem Hocam siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu meselenin özü şu an konuşulan kamuflaj konular değildir. AK Parti hükümeti ile sizin manevi önderliğinizdeki Hizmet Hareketi'nin esas problemi devlet meselesine ilişkindir.

Sizin kesin ve net tek bir konuşmanızla bu mesele çözülebilir.

***

Hizmet Erlerinin devlet kademelerinde görev alması anaların ak sütü gibi haklarıdır. 'Cemaat devlete sızıyor, Cemaat devleti ele geçiriyor' diyen Ergenekonculara karşı cansiperane ve en etkili savaşanlardan biri ben oldum Hocam. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz.

Bana şu ana kadar yapılmış hakaretlerin çoğunluğu Hizmet'in haklarını savunmam sebebiyledir. Yangın yerine dönmüş bu ortamda bile yine söylüyorum: Hizmet mensupları devlete sızmaz, devlete girer ve istediği her pozisyonda çalışır.”