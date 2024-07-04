Rasim Ozan'ın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ortaya çıktı. 'Cavit Çağlar ve Aydın Doğan’a meze olan 47 yaşında kart bir kadınsın'

Boşanma davasından yan yana çıkan Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı arasında geçen mesajlar okuyanları şoka soktu.

Nagehan Alçı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hem ceza hem de 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde Nagehan Alçı’nın boşanma kararından sonra da Rasim Ozan Kütahyalı’nın ağır şiddetinden kurtulamadığı vurgulandı.

Davanın dilekçesinde “Artık can güvenliği de tehlikede olan müvekkil bakımından şikayet yapmak zorunlu hale gelmiştir. İşbu dilekçemiz ekinde sunacağımız WhatsApp mesaj örnekleri ile de kanıtlayacağımız üzere davalı mütemadi olarak davacı müvekkile hakaret etmekte, davacıyı tehdit etmek ve ayrıca kendisini polis olarak tanıtmak suretiyle üçüncü kişilere mesajlar göndererek davacı aleyhine asılsız suçlamalarda bulunmakta, iftira atmaktadır” ibareleri kullanıldı.

HAKARET MESAJLARINDAN ÖRNEKLER VERİLDİ

Dilekçede Rasim Ozan Kütahyalı’nın attığı mesajlardan örnekler de sıralandı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlardan bazıları şöyle:

-"loser insan", "loser yaratık", "düşük seviyeli başarısız zavallı", "şımarık, küstah", "sahte ve sinsi insan", "yeteneksiz", "aptal", "cahil",

-"köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", "onurlu ol, gururlu ol",

-"Nagehan sen idiotsun, salaksın", "ruhen çirkin bir insansın”, “için çürümüş, bunamış, bunak",

-"Öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar"



AYDIN DOĞAN VE CAVİT ÇAĞLAR’A KÜFÜR MESAJLARI

Dilekçede, 28 Mayıs’ta aralarında Nagehan Alçı’nın da bulunduğu pek çok gazetecinin de katıldığı bir yemek davetinden sonra Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakaret mesajları attığı vurgulandı. Kütahyalı’nın küfür ettiği isimler arasında Aydın Doğan ve eski Bakan Cavit Çağlar da bulunuyor.

Nagehan Alçı’nın avukatının verdiği dilekçede, konu şöyle anlatıldı:

“Yemek davetine katıldığı için hem müvekkile hem de davette bulunan aralarında Cavit Çağlar, Aydın Doğan gibi kamuoyunda tanınmış son derece saygın kişilere ‘sen o şerefsizlerin cumartesi masasında meze olan, onlara yalakalık eden 47 yaşında kart bir kadınsın, Cavit Çağlar başta olmak üzere tüm o...çocuklarını anasından doğduğuna pişman edeceğim", "Git o itlere de okut cumartesi onların masasında meze olurken" demek (yazmak) suretiyle hakaret etmiştir.”