Prof. Dr. Raşit Küçük’ten acı haber geldi. 76 yaşında olan Prof. Dr. Raşit Küçük 3 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Peki, Raşit Küçük kimdir? Raşit Küçük eserleri neler? Raşit Küçük öldü mü?

Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Raşit Küçük için Fatih Camisi'nde bugün ikindi vaktinde cenaze namazı kılınacak.

Raşit Küçüğün damadı Suat Mertoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük'ün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini söyledi. Mertoğlu, Prof. Dr. Küçük için Fatih Camisi'nde bugün ikindi vaktinde cenaze namazı kılınacağını belirtti.

RAŞİT KÜÇÜK KİMDİR?

Prof. Dr. Raşit Küçük, 1947 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 1966 yılında Antalya İmam-Hatip Okulu’ndan, 1970 yılında ise Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olan Raşit Küçük, 1975 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Hadis ve İslam Ahlakı öğretim görevliliğine atandı, 1981 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne geçti.

Doktora çalışmasına 1979 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde başlayan Raşit Küçük, doktorasını 1983 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

Prof. Dr. Raşit Küçük, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliğiyle, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı yapmıştı.

Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu yapan hem de buralarda üye olarak görev alan Raşit Küçük, yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, çok sayıda kitap ile akademik çalışmaya imza attı. Prof. Dr. Raşit Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.