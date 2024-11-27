Raspberry Pi, Compute Module 5’i tanıttı

Raspberry Pi’nin daha çok eğitim amaçlı kullanılan tek kartlı bilgisayarları, düşük maliyetli ve işlevsel yapılarıyla tanınıyor. Compute Module 5 ise klasik Raspberry Pi 5 ile benzer özellikler taşırken, daha küçük boyutlu ve bağlantı portları içermeyen bir yapıda sunuluyor. Bu özellik, modülü endüstriyel uygulamalarda kullanıma daha uygun hale getiriyor.

2023 yılında Raspberry Pi’nin tek kartlı bilgisayar ve Compute Module satışlarının %72’sini endüstriyel ve gömülü uygulamalar oluştururken, eğitim ve teknoloji meraklıları %28’lik bir paya sahipti. Compute Module 5, bu güçlü eğilimi destekleyerek endüstriyel sektördeki varlığını pekiştiriyor.

Compute Module 5, 45 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor ve dört çekirdekli Arm Cortex-A76 işlemcisi, 60Hz yenileme hızına sahip iki 4K ekran desteği, Gigabit Ethernet, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları gibi özellikler barındırıyor. Kullanıcılar, 2GB, 4GB veya 8GB RAM seçenekleri ile 64GB’a kadar yerleşik flash depolama kapasitesi arasında seçim yapabiliyor.

Modülün en gelişmiş versiyonu 95 dolara satılırken, tam boyutlu bir soğutucu yalnızca 5 dolara eklenebiliyor. Geliştiriciler için ise 20 dolara IO kartı sunuluyor; bu, Compute Module 5’i bir masaüstü bilgisayara dönüştürmeyi mümkün kılıyor.

Raspberry Pi, eğitim ve endüstri alanında sağladığı katkıları sürdürürken, Compute Module 5 ile gömülü sistemlerdeki ihtiyaçlara özel bir çözüm sunuyor. Kullanıcılar, bu modülle yaratıcı projelerini kolaylıkla hayata geçirebilecek. Şimdi, Raspberry Pi 400’ün güncellenip güncellenmeyeceği merakla bekleniyor.