Rasping bölgesel incelmeyi vadeden popüler zayıflama uygulamalarından biri. Rasping özellikle basen ve karın gibi bölgelerde bölgesel olarak uygulanan bir yöntemdir. Peki, rasping nedir? rasping zayıflatır mı?

Rasping, törpüleme sistemi olarak da bilinen bir zayıflama yöntemidir. Özellikle de bel, basen, karın ve sırt bölgesindeki yağların azalması için yapılmaktadır. Rasping, bölgesel incelme isteyenler için son dönemin en tercih edilen zayıflama uygulamalarındandır. İşte rasping yöntemine dair bilgiler..

RASPİNG NEDİR?

Teknolojinin gelişmesi ile beraber zayıflama yöntemleri çoğalmıştır ve rasping de bu yöntemlerden biridir. Rasping bir bölgesel zayıflama yöntemidir ve ülkemizde en çok basen bölgesi ile karın bölgesinde tercih edilir.

Özellikle yağ dokusunun fala olduğu bölgelerde rasping uygulaması yapılır.

Rasping seanslar şeklinde yapılan bir uygulamadır ve bu süreçte kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri sporu da aksatmamaları gerekir.

RASPİNG NASIL UYGULANIR?

Rasping daha çok bölgesel olarak incelmek isteyen kişiler tarafından tercih edilir. Vücudun hangi bölgesinde yağ dokusu daha fazlaysa bu bölgelerdeki yağlar küçültülür ve kişilerin görünüm olarak incelmesi sağlanır.

Rasping daha çok karın, basen ve bel bölgesinde tercih edilen bir uygulamadır. Uzman desteği ile gerçekleştirilen rasping daha ince ve sıkı bir vücuda kavuşmak için tercih edilmektedir.

RASPİNG ZAYIFLATIR MI?

Rasping ile ilk seans sonucunda bile incelmeyi fark etmek mümkündür. Özellikle de bölgesel yağlanmadan şikayetçi olan kişilerin yağlarının erimesine ve sağlıklı kilo vermesine yardımcı olan bir uygulamadır. Seanslı bir uygulama olduğundan seanslar arasında kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri de önemlidir.

Rasping yaptıran kişilerin uygulamanın daha iyi sonuçlar vermesi için bol su tüketmeleri gerekir.

Fakat kişi rasping ile istediği görünüme kavuştuktan sonra yeniden beslenmesini değiştirir ve sporu da bırakırsa bölgede tekrar yağlanma olabilir.

Rasping gibi uygulamalar kişilerin yalnızca sıkılaşmasını sağlar ve fit bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.