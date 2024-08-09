Rastgele 4 kişiyi, 'Ne bakıyorsun' diyerek bıçaklamış

Kaynak: DHA
Rastgele 4 kişiyi, 'Ne bakıyorsun' diyerek bıçaklamış

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, rastgele 4 kişiyi bıçaklayarak kaçan 17 yaşındaki G.Ö.S., gece yakalanarak gözaltına alındı.

Mağdurların ifadelerine göre, G.Ö.S. bıçaklamadan önce "Ne bakıyorsun" diyerek saldırdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Caddesi'nde meydana geldi. G.Ö.S. önce T.L.'yi bacağından bıçakladı, ardından 200 metre ilerleyerek Cumhuriyet Caddesi'nde S.İ.Y.'yi (20) bıçakladı.

Yaklaşık 250 metre ilerideki Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir kafede oturan M.T.'yi (16) ve daha sonra yeniden Pertev Paşa Caddesi'nde E.B.'yi (16) bıçaklayarak kaçtı.

Bıçaklanma ihbarları üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birbirini ve şüpheliyi tanımayan 4 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mağdurların ifadeleri ve eşkal tanımları doğrultusunda, şüpheli G.Ö.S. tespit edilerek gece yakalandı. G.Ö.S., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adliyeye sevk edilen G.Ö.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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